В укропабликах истерика, иноагент Макаревич начал переобуваться: Я не помогаю ВСУ. Мне трудно сейчас будет сформулировать это.
Гнида что-то почуяла...
Комментарии
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Андрей
В свое время Макаревича вся страна превозносила и песни его были популярные, популярнее, чем остальные песни богемы того времени.. Однако это не оправдывает сегодняшнее предательство Макаревича.... Вот что деньги с людьми делают!
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5 час.
Виктор Хованов
А я все сидюки Машины уже выбросил. И ничего - жив и уши не "завяли". Теперь другая приносит радость в жизнь, слушать не успеваю. А молодёжи она ваще на фиг не надобна. У них российская попса и треп в ушах. Короче не пущать однозначно.
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4 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Кому там воевать? Там из него уже песок сыпется...
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3 час.
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