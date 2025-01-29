Гнида что-то почуяла...

Андрей В свое время Макаревича вся страна превозносила и песни его были популярные, популярнее, чем остальные песни богемы того времени.. Однако это не оправдывает сегодняшнее предательство Макаревича.... Вот что деньги с людьми делают!

Виктор Хованов А я все сидюки Машины уже выбросил. И ничего - жив и уши не "завяли". Теперь другая приносит радость в жизнь, слушать не успеваю. А молодёжи она ваще на фиг не надобна. У них российская попса и треп в ушах. Короче не пущать однозначно.