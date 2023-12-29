У РФ готов список западных активов для их конфискации

Дмитрий Песков, который является пресс-секретарём Путина сегодня заявил, что если Запад во главе с США конфискует российские активы, то у РФ уже есть свой списочек, по которому она тоже будет конфисковывать западные активы.
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