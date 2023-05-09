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Эта беременная учительница 200 км. по лесам и болотам вела 3 225 детей, спасая их от угона в Германию. Подвиг Матрёны Вольской

Эта беременная учительница 200 км. по лесам и болотам вела 3 225 детей, спасая их от угона в Германию. Подвиг Матрёны Вольской

В августе 1942 года на станцию города Горький (сегодня – Нижний Новгород) прибыл эшелон, в составе которого было почти 60 теплушек, в каждой находились дети.

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