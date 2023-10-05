«Не семья, а адский ад». Павел Кассинский рассказал об отце, Романе Карцеве

Сын Романа Карцева, актёр Павел Кассинский в интервью aif.ru рассказал о работе в «Ералаше», сериалах «СашаТаня» и «Солдаты», туфлях отца, которые хранит до сих пор, наспех сделанных сериалах с ворованными идеями, бесчинствах артистов Театра на Таганке, отказе от ролей «плохишей», своем антрепризном театра и юморе Жванецкого.