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Царьград

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  • Maxim
    Кинуть сверху перьевую подушку: попала чайка в заборник..НАТО хочет "шоу"?...
  • Марина Биченова
    Какого на наши деньги? Депортировать и там пусть лечат и без права въезда лечим их лечим, а сами детям по копейке соб...Мигранта, затушив...
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Рамзан Кадыров прокомментировал нападения на православные храмы и синагоги в Дагестане

Рамзан Кадыров прокомментировал нападения на православные храмы и синагоги в Дагестане

Глава Чечни считает, что столь гнусное нападение на безоружных людей могли совершить лишь "нелюди".По словам Рамзана Кадырова, террористы в очередной раз проявили свою истинную трусливую сущность, как всегда, выбрав в качестве жертв беззащитных людей.

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