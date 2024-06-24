Рамзан Кадыров прокомментировал нападения на православные храмы и синагоги в Дагестане

Глава Чечни считает, что столь гнусное нападение на безоружных людей могли совершить лишь "нелюди".По словам Рамзана Кадырова, террористы в очередной раз проявили свою истинную трусливую сущность, как всегда, выбрав в качестве жертв беззащитных людей.
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