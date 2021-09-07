Газета.ru

6 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Karmadon
    Институт поведения животных Макса Планка?.. Любопытно, какое отношение Макс Планк имел к поведению животных?Орнитологи выясни...
  • Владимир Петров
    Пугают. ЯО всю электронику прикнопит.Проект американск...
  • Россиянин
    Хорошо Китаю, там нет евреев.Последний еврей п...

Танк Т-90М с новой системой загоризонтного видения будет испытан на военных учениях

Танк Т-90М с новой системой загоризонтного видения будет испытан на военных учениях

Опытный образец танк Т-90М "Прорыв" с новой системой оптико-электронной системы, которая позволит экипажу заглянуть за видимый горизонт, будет испытан на военных учениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх