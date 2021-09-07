Танк Т-90М с новой системой загоризонтного видения будет испытан на военных учениях

Опытный образец танк Т-90М "Прорыв" с новой системой оптико-электронной системы, которая позволит экипажу заглянуть за видимый горизонт, будет испытан на военных учениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).