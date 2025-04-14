В Калуге быстро потеплеет +20 градусов

В Калуге после череды ненастья, снегопадов и холодов наконец-то возвращается весна: антициклон на этой неделе принесет сразу майское потепление до +20 градусов! По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ "Центральный УГМС", сегодня, 14 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер 5-10 м/с.