Экономическая реальность снова напомнила о себе самым ощутимым образом. Когда регулятор официально признаёт, что прежние расчёты уже не соответствуют действительности, это не просто новость для финансовых сводок.
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