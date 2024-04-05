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В Нижнекамске с 15 апреля устанавливается пожароопасный сезон

В Нижнекамске с 15 апреля устанавливается пожароопасный сезон

С 15 апреля начинается период повышенной пожароопасности в Нижнекамском районе, передает НТР 24. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также главам сельских поселений и управляющим компаниям поручено принять меры по очистке территории от сухой растительности и мусора на своих объектах, соблюдать правила противопожарной безопасности, установленные соответствующим постановлением правительства.

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