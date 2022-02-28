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Александр ГРИШИН: Такая игра «Зенита» в обороне - не уровень топовой команды

Александр ГРИШИН: Такая игра «Зенита» в обороне - не уровень топовой команды

Чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе ЦСКА подвел итоги матча 19 тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

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