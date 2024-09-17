Фигуранту дела о хищении миллиарда рублей у Минобороны России изберут меру пресечения

Центральный районный суд Красноярска рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения гендиректору компании «ЕРМС Сибири» Роману Безрукову, проходящему по уголовному делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны России.
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