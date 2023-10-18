Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась. Сейчас наблюдается выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии.
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