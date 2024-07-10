Он выдвинул требования НАТО. Украина может победить в конфликте с Россией, если активность начнут проявлять страны НАТО.
Зеленский нашел способ победить в конфликте с Россией
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"Украина может победить в конфликте с Россией, если активность начнут проявлять страны НАТО." - приходите НАТО-овцы и побеждайте Россию за усраину. Мля, всё гениальное, как всегда просто. Ну и рассуждающим про переговоры и мир - надеюсь понятно что к чему.
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