Зеленский нашел способ победить в конфликте с Россией

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

"Украина может победить в конфликте с Россией, если активность начнут проявлять страны НАТО." - приходите НАТО-овцы и побеждайте Россию за усраину. Мля, всё гениальное, как всегда просто. Ну и рассуждающим про переговоры и мир - надеюсь понятно что к чему.