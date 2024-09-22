Есть во что вложить

Депозиты текут в банки на фоне высоких ставок, а сами банки продолжают активно выдавать кредиты как бизнесу, так и гражданам, в том числе изобретая разные способы обхода ограниченийИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
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