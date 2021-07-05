Лавров пообещал жесткий ответ РФ на возможные недружественные шаги США

Россия будет отвечать «жестко и решительно» на возможные недружественные действия со стороны США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka, опубликованному во вторник, 6 июля, на сайте российского МИДа.
Россия будет отвечать «жестко и решительно» на возможные недружественные действия со стороны США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka, опубликованному во вторник, 6 июля, на сайте российского МИДа.
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