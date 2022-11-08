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Потенциальным инвесторам представили пилотные площадки "Дальневосточных кварталов"

Потенциальным инвесторам представили пилотные площадки "Дальневосточных кварталов"

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) представила потенциальным инвесторам пилотные строительные площадки и меры поддержки в рамках программы "Дальневосточный квартал", сообщает ИА PrimaMedia.

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