Потенциальным инвесторам представили пилотные площадки "Дальневосточных кварталов"

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) представила потенциальным инвесторам пилотные строительные площадки и меры поддержки в рамках программы "Дальневосточный квартал", сообщает ИА PrimaMedia.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
Свежие комментарии