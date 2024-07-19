Генерал Жданов назвал способы избежать полной «миграционной катастрофы» в России

Natalija Osminina

Не... нормально... какие-то Российские представители "золотого миллиарда" хотят уничтожить Россию и русских -встает вопрос: а почему они еще до сих пор не на лесоповале? Купили всех остальных? Власти России боятся до дрожи в коленках "золотого миллиарда"? Их они тоже купили? Может уже пора снимать мораторий со смертной казни. Сколько "врагов народа" набралось.