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Генерал Жданов назвал способы избежать полной «миграционной катастрофы» в России

Генерал Жданов назвал способы избежать полной «миграционной катастрофы» в России

Миграция становится одной из самых острых социальных – да и не только – проблем России. Что самое удивительное и пугающее – эта проблема кардинально пока не решается.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Не... нормально... какие-то Российские представители &quot;золотого миллиарда&quot; хотят уничтожить Россию и русских -встает вопрос: а почему они еще до сих пор не на лесоповале? Купили всех остальных? Власти России боятся  до дрожи в коленках &quot;золотого миллиарда&quot;? Их они тоже купили?  Может уже пора снимать мораторий со смертной казни. Сколько &quot;врагов народа&quot; набралось.
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