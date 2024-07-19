Миграция становится одной из самых острых социальных – да и не только – проблем России. Что самое удивительное и пугающее – эта проблема кардинально пока не решается.
Генерал Жданов назвал способы избежать полной «миграционной катастрофы» в России
Комментарии
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Natalija Osminina
Не... нормально... какие-то Российские представители "золотого миллиарда" хотят уничтожить Россию и русских -встает вопрос: а почему они еще до сих пор не на лесоповале? Купили всех остальных? Власти России боятся до дрожи в коленках "золотого миллиарда"? Их они тоже купили? Может уже пора снимать мораторий со смертной казни. Сколько "врагов народа" набралось.
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