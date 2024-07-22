Mehr: военно-морские учения с участием России и Ирана начались в Каспийском море

Учения по проведению спасательных работ и обеспечению безопасности на море проходят в акватории Каспийского моря при участии кораблей России и Ирана, заявил официальный представитель учений капитан Аббас Хасани.
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