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Царьград

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Путин поздравил россиян с Днём знаний и пожелал успехов в учебе

Путин поздравил россиян с Днём знаний и пожелал успехов в учебе

Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днём знаний, подчеркнув важность уверенности в себе и стремления к новым знаниям.

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