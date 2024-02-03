МИД России осудил удары США по Сирии и Ираку

Министерство иностранных дел РФ решительно осудило удары США по Сирии и Ираку. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, удары Соединенных Штатов вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права.
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