⛪️ В Советском районе местные жители помогают строить православный храм Раньше в этом здании размещались кружки и общественные организации.
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⛪️ В Советском районе местные жители помогают строить православный храм Раньше в этом здании размещались кружки и общественные организации.