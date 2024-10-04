Врачи не заметили опухоль в сердце размером с мяч у 34-летнего мужчины

The Sun: врачи не заметили у пациента 20-сантиметровую опухоль в сердце и легких В феврале 2021 года, в разгар пандемии COVID-19, 34-летний Оливер Филпотт несколько месяцев не мог попасть к врачу с жалобами на боль в спине, тревожность и постоянную усталость.