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Врачи не заметили опухоль в сердце размером с мяч у 34-летнего мужчины

Врачи не заметили опухоль в сердце размером с мяч у 34-летнего мужчины

The Sun: врачи не заметили у пациента 20-сантиметровую опухоль в сердце и легких В феврале 2021 года, в разгар пандемии COVID-19, 34-летний Оливер Филпотт несколько месяцев не мог попасть к врачу с жалобами на боль в спине, тревожность и постоянную усталость.

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