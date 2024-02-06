Снегопады и метели продлятся на Южном Урале до конца недели

Южноуральских автомобилистов предупредили о сохранении неблагоприятных погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшие 3 дня на территории региона ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы.