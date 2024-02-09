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Уничтожать на Украине русских руками других русских наши западные "заклятые друзья" начали не сейчас.

Уничтожать на Украине русских руками других русских наши западные "заклятые друзья" начали не сейчас.

ФОТО: BERND WÜSTNECK/DPA/GLOBALLOOKPRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ЕС ВВОДИТ ВОЙСКА НА УКРАИНУ: ВОЙНА С РОССИЕЙ НЕИЗБЕЖНА Евросоюз решил сделать вооружённые силы и военную промышленность Украины "частью своих собственных военных возможностей", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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