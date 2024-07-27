Журнал TIME публикует «план Украины, как пережить Трампа». Издание пишет, что официальные лица в Киеве потратили месяцы на размышления о том, что победа Дональда Трампа может означать для их войны с Россией, и многие из них опасаются, что его уважительное отношение Путину, и его подход к внешней политике может привести к катастрофе для Украины Но не все их прогнозы настолько ужасающие, как можно было бы ожидать, считают авторы публикации.
У Украины есть план, как пережить Трампа – журнал TIME
Комментарии
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Дмитрий Боев
Неужели кто-то ещё не понял, что играть в укропетрушек - это означает: остаться без денег. Потому что всё, что в них вложено: оркжие, боеприпа ы, деньги на поддержку шарова не возвратиться никогда и не окупится: если проиграют, то выигравшая сторона ещё может и репарации предложить, а если хоть что-то выиграют, то по крайней мере до конца века будут заведомо несольвентны. Цугцванг а не игра.
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16 час.
карюкалов вячеслав
Ну...
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15 час.
Надежда
Не переживай, зелебоба, глубинное правительство уже включило план Б и неадекватная и глупая хохотушка камбала получила на предвыборную кампанию 100 лимонов долларов(!) и ее рейтинг вдруг сровнялся с дониным! Однозначно, не дадут ДТ победить! А презик страны 404 должен еще выполнить задание хозяев и уничтожить свое население под ноль...
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14 час.
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