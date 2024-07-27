У Украины есть план, как пережить Трампа – журнал TIME

Дмитрий Боев

Неужели кто-то ещё не понял, что играть в укропетрушек - это означает: остаться без денег. Потому что всё, что в них вложено: оркжие, боеприпа ы, деньги на поддержку шарова не возвратиться никогда и не окупится: если проиграют, то выигравшая сторона ещё может и репарации предложить, а если хоть что-то выиграют, то по крайней мере до конца века будут заведомо несольвентны. Цугцванг а не игра.