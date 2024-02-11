В БАПОР ответили на слухи о тоннеле ХАМАС под штаб-квартирой в Газе

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини не подтвердил данные израильской армии (ЦАХАЛ) о тоннеле, якобы обнаруженном под штаб-квартирой организации в Газе.
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