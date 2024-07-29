НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

На Олимпиаде снова отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды

Ранее тренировка была отменена в воскресенье. В понедельник заплыв также не состоялся. Перед стартом Олимпийских игр Сена была признана достаточно чистой для плавания, но в результате сильных дождей, прошедших в Париже за последние 48 часов, качество воды снизилось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх