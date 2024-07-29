На Олимпиаде снова отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды

Ранее тренировка была отменена в воскресенье. В понедельник заплыв также не состоялся. Перед стартом Олимпийских игр Сена была признана достаточно чистой для плавания, но в результате сильных дождей, прошедших в Париже за последние 48 часов, качество воды снизилось.