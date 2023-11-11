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Закон, порядок, государство

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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 ноября 2023 г.)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 ноября 2023 г.)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 ноября 2023 г.

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