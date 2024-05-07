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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Шестеркин стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки. У него уже есть «Везина», рано или поздно поднимет над головой и Кубок Стэнли»

Владислав Третьяк поделился мнением о вратаре «Рейнджерс» Игоре Шестеркине «Приятно видеть, как Игорь на наших глазах стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки.

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