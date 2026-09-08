В Якутии охотник перепутал человека с косулей и выстрелил

В Якутии охотник случайно выстрелил в человека, приняв его за косулю, раненый не выжил. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.
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