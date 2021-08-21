Заноза

13 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    имхо, да все в порядке будет с Афганом... талибы-талибами, а неотвратимые законы бытия никто не отменял. ну, покрасу...Юрий Селиванов: П...
  • Василий Коликов
    Надо бы вспомнить 1945 год и выяснить, на каком основании СССР передал Литве Клайпеду и ее окрестности. Поскольку ист...Александр Роджерс...
  • Василий Коликов
    Он даж не обманщик, он - обмылок..Юлия Витязева: Зе...

Юрий Селиванов: Прострация заканчивается, начинается зондаж

Юрий Селиванов: Прострация заканчивается, начинается зондаж

США как всегда винят в своих бедах  Россию и предлагают «для порядка» кого-нибудь разбомбить Влиятельное, по американским понятиям, издание The Wall Street Journal (WSJ) запустило «пробный шар» новой американской стратегии в Центральной Азии.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Борис Осипов
Одиссей
имхо, да все в порядке будет с Афганом... талибы-талибами, а неотвратимые законы бытия никто не отменял. ну, покрасуются еще немного духи с автоматами на улицах Кабула, а потом придется-таки строить экономику и политику - внешнюю и внутреннюю. значит, будет строиться гос. структура с жизненно необходимыми элементами: экономика, армия, внешние отношения, внутренний порядок и проч. И пофиг, как они называются: министерства, комиссариаты, приказы или бюро! главное - их функции. будет кому и с Лавровым поговорить, и с Шойгу, и с Мишустиным. Главное, не теребить их сейчас, дать остыть рЭволюционному порыву, чтобы прагматики, ака холодные головы, могли поскорее приступить к своей деятельности. Ну, стоит вспомнить соседний Иран. Да нашу недавнюю историю освежить в голове не грех - там полно аналогий.

Картина дня

наверх