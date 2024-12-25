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Россиянам дали совет по выбору безопасных новогодних гирлянд

Россиянам дали совет по выбору безопасных новогодних гирлянд

При выборе новогодней гирлянды стоит обращать внимание на тип лампочек, чтобы выбрать менее пожароопасное украшение для елки, считает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

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