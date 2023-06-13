Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Крайне высока заинтересованность мужчин в контрактной службе Посетители пункта отбора на контрактную военную службу на улице Яблочкова, дом 5, корпус 1 в Москве поделились с журналистами причинами своего решения присоединиться к действующим войскам.
Крайне высока заинтересованность мужчин в контрактной службе Посетители пункта отбора на контрактную военную службу на улице Яблочкова, дом 5, корпус 1 в Москве поделились с журналистами причинами своего решения присоединиться к действующим войскам.
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