Курица Шрёдингера. Барнаульцам объяснили, почему курятина в магазинах и есть, и нет

Дефицит алтайской курятины покрывается мясом из других регионов, но найти его можно не во всех торговых точках и оно быстро раскупается В Алтайском крае в магазинах наблюдаются перебои в наличии курицы, подтвердили "Толку" в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.