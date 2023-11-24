Курица Шрёдингера. Барнаульцам объяснили, почему курятина в магазинах и есть, и нет

Дефицит алтайской курятины покрывается мясом из других регионов, но найти его можно не во всех торговых точках и оно быстро раскупается В Алтайском крае в магазинах наблюдаются перебои в наличии курицы, подтвердили "Толку" в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
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