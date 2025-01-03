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Как работает диета 80 на 20, помогающая сбросить до 6 кг в месяц

Как работает диета 80 на 20, помогающая сбросить до 6 кг в месяц

Кажется, вопрос поддержания хорошей формы и избавления от лишнего веса будет актуален всегда. Если вы решили выглядеть на все сто даже вне пляжа и при этом не хотите издеваться над собой морально и физически, диета 80/20 — отличное решение проблемы лишнего веса.

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