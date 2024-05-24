МО: расчеты «Града» десантников уничтожили до взвода пехоты ВСУ в Часовом Яре

Был нанесен удар по укреплениям ВСУ Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников ударили по оборонительным укреплениям украинской армии и ликвидировали до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.