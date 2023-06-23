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Артиллеристы ЮВО поддерживая действия подразделений группировки ВС РФ на Запорожском направлении продолжают наносить массированные удары по наступающим украинским националистам

Артиллеристы ЮВО поддерживая действия подразделений группировки ВС РФ на Запорожском направлении продолжают наносить массированные удары по наступающим украинским националистам

Передвижение вражеских сил в круглосуточном режиме отслеживают операторы расчетов БпЛА, которые незамедлительно передают координаты целей для нанесения огневого поражения.

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