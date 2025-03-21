Коды ошибок газовых котлов AEG

Для Вашего удобства мастер сантехник выделили самые распространенные ошибки газовых котлов AEG. Коды ошибок и неисправностей котлов AEG Техника работала исправно, но вдруг остановилась и высветила на дисплее код ошибки? Не волнуйтесь, возможно, это системный сбой.