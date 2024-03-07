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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о самом ярком событии в жизни после ухода из спорта: «Наверное, это Олимпийские игры в Пекине, на которые я съездила корреспондентом Первого канала»

«Трудно что-то сравнивать с Олимпийскими играми, которые были в моей жизни. Наверное, это Олимпийские игры в Пекине, на которые я съездила корреспондентом Первого канала», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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