Участники СВО и их семьи получили новые льготы

Боевые выплаты больше не смогут списать при банкротстве, а дети-инвалиды скончавшихся бойцов теперь могут получать две пенсии — такие законы приняли парламентарии в весеннюю сессию для поддержки участников СВО и членов их семей.
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