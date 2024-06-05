В Тверской области на полигоне ликвидировали старые артиллерийские снаряды

В Ржевском и Кувшиновском округах 4 июня ликвидировали взрывоопасные предметы. Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены в районе города Ржева и населенного пункта Озерецкое Кувшиновского округа.