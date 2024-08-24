Apple готовит крупнейшую презентацию года с новыми iPhone, устройствами watch и наушниками AirPods

Apple готовится к крупнейшему событию сезона, которое состоится 10 сентября. Ожидается, что на этой презентации будут представлены новые модели смартфонов iPhone 16, Apple Watch Series 10 и обновленные беспроводные наушники AirPods.
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