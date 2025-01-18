Конгресс: госдолг США в 2035 году может превысить $52 трлн

Дефицит федерального бюджета США составляет в 2025 финансовом году $1,9 трлн, к 2035 году он может повыситься до $2,7 трлн, то есть сумма государственного долга увеличиться с $36 трлн (по состоянию на ноябрь 2024 года) до $52 трлн.