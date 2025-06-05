Россия готовится к запуску беспилотных такси к 2027 году

Первые беспилотные такси могут появиться на российских дорогах уже в 2027 году, заявил партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских на полях международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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