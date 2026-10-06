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Медики Салехарда ищут доноров антирезусной плазмы для беременных

Медики Салехарда ищут доноров антирезусной плазмы для беременных

Жительниц Салехарда с отрицательным резус-фактором пригласили стать донорами иммуноспецифической плазмы, которая нужна для защиты будущих мам и их детей.

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