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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Казакевич: «Когда промазала вторым выстрелом на заключительном рубеже, пережидала, потому что понимала, что больше не имею права ошибаться»

Казакевич стала третьей в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе. «Сегодня была такая опция, что максимум для меня это один штраф.

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