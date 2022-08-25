Конгресс США начал расследование против Twitter из-за проблем с безопасностью

Бывший начальник службы безопасности Twitter Пейтер Затко обвинил компанию в том, что она не смогла защитить информацию о сотнях миллионов своих пользователей, а также в пренебрежительном отношении к проблеме большого количества ботов на платформе.
Бывший начальник службы безопасности Twitter Пейтер Затко обвинил компанию в том, что она не смогла защитить информацию о сотнях миллионов своих пользователей, а также в пренебрежительном отношении к проблеме большого количества ботов на платформе.
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