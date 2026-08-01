Суд заочно арестовал дочь Немцова

Жанну Немцову обвиняют в организации деятельности нежелательной организации. Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову по делу об организации деятельности нежелательной организации.
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