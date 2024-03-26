В Эрмитаже показали работы осужденных по мотивам «Возвращения блудного сына»

В Эрмитаже завершился всероссийский конкурс живописи и ремесла среди среди отбывающих наказания в местах лишения свободы под названием “Искупление и возрождение”, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.
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