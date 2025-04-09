Будет вкусно
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Будет вкусно

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Все о кальмаре: выбор продукта, секреты приготовления и хранения, рецепты

Все о кальмаре: выбор продукта, секреты приготовления и хранения, рецепты

Кальмар — это невероятно популярный морепродукт, который ценится за свой нежный вкус, универсальность в кулинарии и, конечно же, пользу для здоровья.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Главное в глазки посмотреть, если кальмар подмигивает, Бери!
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